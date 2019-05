Milano strapiena, ma il Pd scatta una foto fake news...

Piazza Duomo strapiena, ma l'assessore comunale milanese Pierfrancesco Majorino scatta una foto al mattino presto, per dimostrare che la piazza era stra-vuota. E protesta il consigliere comunale leghista Gabriele Abbiati, che su Facebook scrive: "Chi mi conosce sa che non amo fare questo tipo di post, per niente, ma tant’è, mi tocca. Ieri notte hanno, per l’ennesima volta, danneggiato, distruggendone le vetrate, una sezione della Lega a Milano. Da NESSUNO della Giunta che governa Milano una parola di solidarietà ai ragazzi di quella sezione. Tuttavia oggi l’assessore alle politiche sociali di Milano si è premurato di fare un bel falso servizio, scattando una foto da una terrazza in Duomo prima che arrivasse il corteo sottointendendo che la manifestazione della Lega sarebbe stato un flop in quanto la piazza sarebbe stata piena solo a metà".



E continua: "Bastava scattarla 1 ora dopo per vedere che c’era gente addirittura in Galleria, nonostante la pioggia copiosa (io stesso per attraversare la piazza per recuperare dei sanitari per una signora che si era sentita male ci ho messo 5 minuti dalla gente che c’era) ma non è comunque questo il punto. Il punto è che 5 minuti per prendere le distanze o dimostrare solidarietà relativamente questi fatti, il signore in questione non li ha utilizzati, mentre per pubblicare una fake news ha deciso di sprecarli. Per me è una cosa molto molto triste, ciò detto non posso che essere orgoglioso del popolo pacifico e festoso che ha invaso pacificamente la nostra città! Forza Matteo, noi siamo con te!".