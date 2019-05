Ciocca: "Le Pen suona la carica dei sovranisti nella Ue"

"Marine Le Pen suona la carica dei sovranisti per la conquista dell'Europa. L'unione tra il leader Matteo Salvini e la fondatrice del Rassemblement National rappresenta la vera svolta per cambiare l'unione, disarcionando burocrati e investitori senza scrupoli, e mettere al comandando davvero i cittadini e loro governanti". Lo ha dichiarato l'europarlamentare leghista Angelo Ciocca. Ed ha aggunto: "Ora tocca a quelli che sono ancora ancorati al Ppe decidere se far parte di questa grande rivoluzione".