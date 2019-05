Salvini pronto a denunciare chi fa sbarcare gli immigrati

"Sono pronto a denunciare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina chiunque faccia sbarcare sul suolo italiano immigrati. Il mio dovere è quello di proteggere i confini, è chiaro? Il Ministro dell'Interno che è garante della sicurezza nazionale, è contrario a qualsiasi tipo di sbarco, abbiamo già fatto sbarcare donne, bambini e malati, se qualche giudice vuole far sbarcare qualcun altro me lo deve spiegare per iscritto".



"Se qualche giudice vuole fare il Ministro, si candida alle elezioni e fa il Ministro, altrimenti si rispettano le indicazioni del Ministro dell'Interno!". Così il vicepremier Matteo Salvini alla trasmissione Non è l'Arena, di Giletti.