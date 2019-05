Il poster chok: la faccia di Salvini con i morti in mare

Al liceo artistico Russoli di Pisa ragazzi, preside e insegnanti hanno fatto una mostra con questa "opera d'arte". 400 foto di morti in mare e barconi alla deriva che formano tutte insieme, l'immagine di Matteo Salvini in un collage. Scandaloso!". Lo dichiara la leghista Susanna Ceccardi.



Che aggiunge: Dati dei morti in mare dal 2015 ad oggi forniti dall'UNHCR:

2015: 3.771

2016: 5.096

2017: 3.139

2018: 2.277

2019: 402

Oggi col ministro Salvini le morti in mare sono drasticamente diminuite. Perché non hanno fatto questa bellissima opera d'arte nel 2016 mettendoci la faccia di Renzi e Alfano quando le morti in mare erano 5.096?".



E ancora: "A scuola, come sui giornali si dovrebbe promuovere la corretta informazione. E mi dispiace molto che questa squallida provocazione sia stata fatta proprio nel liceo Russoli di Pisa, con il quale abbiamo sempre avuto una bella collaborazione in passato. Nessuna censura all'arte, ma quando l'arte diventa falso ideologico è giusto diffondere sotto forma d'arte bugie e infamie?".