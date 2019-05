Salvini bacia il rosario, la Chiesa lo critica

"La sera mi metto nelle mani del buon Dio e della Madonna. Qualche esponente del Vaticano, pochi per fortuna, mi hanno contestato per averlo detto in piazza a Milano". Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook, baciando il rosario mostrato anche ieri in piazza Duomo. "Rispetto ai diecimila sbarchi dell'anno scorso siamo fermi a mille. Ci sono meno morti: sono orgoglioso di aver trasformato in fatti quelli che papa Francesco afferma come propositi", ha poi detto a proposito di immigrati.