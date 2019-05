Salvini: “Chi vota Lega sceglie Flat Tax al 15%”

“Io non prendo 20 impegni, ne prendo uno, di cambiare l’Europa da cima a fondo. Se date alla Lega di essere prima forza in Italia ed Europa, io non mollerò fino a che chiunque in Italia, imprenditore, artigiano, lavoratore dipendente, operaio, insegnante o pensionato, non pagherà più del 15% di tasse. Non una lira di più.”



Così Matteo Salvini dal palco di Piazza del Duomo Sabato 18 Maggio: “Non solo non vogliamo aumentarle, ma l’unico modo per rilanciare il lavoro e combattere l’evasione fiscale, non è aumentare le tasse, ma è diminuirle! E questo faremo, al 15%. Dateci la forza, dateci il coraggio.”



Un richiamo alle armi, un rilancio della battaglia fiscale ch’è sempre stata l’anima del centrodestra italiano, oramai ben saldo nelle mani della Lega, che s'impunta per un impegno preso in campagna elettorale, sancito dal Contratto di Governo, e portato in dote per una prima fascia di partite IVA.



L’idea vincente, osservata anche nel resto del globo, è stata fecondata, partorita e portata avanti dal Senatore Armando Siri, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti di stillicidio mediatico e politico tremendi. Per ora è stato allontanato dai banchi del Governo, ma quando tra sei mesi questa vicenda sarà finita nell’oblio del nulla, qualcuno dovrà chiedere scusa all’uomo.



Tuttavia la Flat Tax procede con coraggio il suo cammino, sotto l’attenta regia di Siri, su spinta del Comitato Nazionale, e di quel Segretario Salvini che quando assume un impegno lo porta avanti con determinazione e forza di volontà. Non è un segreto che l’Agenda dell’Esecutivo si sia totalmente impantanata da quando “si lotta” per le Europee, Di Maio le ha inventate tutte per gettare veleni sull’alleato, pur di strappare qualche punticino in più di un consenso dilapidato. Basterà attendere una sola settimana, dopodiché si potrà proseguire la chirurgia estetica ed etica, all’Italia e l’Europa.