Grimoldi: "Sull'autonomia dibattito surreale"

"Sull’autonomia regionale stiamo assistendo ad un dibattito surreale, con insensati allarmi su regioni di serie A o B o su spaccature a livello nazionale. Domanda semplice, ma chi parla ha letto il testo in discussione? Intanto ricordiamo a tutti che si sta attuando una riforma prevista dalla nostra Costituzione, dunque una riforma nell’ambito dell’attuale carta costituzionale".

Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.



Che aggiunge: "Non solo, le risorse che resteranno alle Regioni sono le stesse che attualmente vengono già stanziate per le singole competenze che verranno decentrate: la vera sfida è proprio questa, risparmiare ulteriormente a parità di servizi erogati, innescando risparmi da reinvestire per migliorare la qualità degli stessi servizi".



"Ma per le Regioni che per ora non intraprenderanno il percorso del regionalismo differenziato non cambierà nulla, neppure un euro, rispetto a quanto ricevono oggi. Ricordo poi che tutti gli osservatori ed esperti sostengono che una volta a regime l’autonomia regionale sarà uno straordinario volano per la nostra economia e addirittura secondo un dossier realizzato da Lombardia Speciale, analizzando dati dell'Osservatorio economia e territorio delle Cna, l’applicazione del regionalismo differenziato per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, innescherebbe un incremento dei bilanci per le tre regioni interessate di 9,9 miliardi di euro tra spesa diretta e fondi agli enti locali".