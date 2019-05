Salvini a testa in giù, la protesta di Calderoli

"Io mi sono laureato e specializzato all’Università Statale di Milano, proprio nella storica sede di via Festa del Perdono, e mi sento umiliato e offeso da chi ha utilizzato gli spazi e i muri di un istituto così famoso nel mondo per una propaganda politica criminale, perché qui stiamo parlando di una pluri istigazione ad uccidere nel momento in cui si espone uno striscione che recita Salvini muori, Salvini crepa, Salvini infame, sparate a Salvini, Salvini a testa in giù".



"Da tempo denunciamo questo clima di odio nei confronti della Lega e di Salvini, con le nostre sedi oggetto di attentati incendiari e devastazioni, con aggressioni fisiche ai nostri militanti, ma a questo punto temo che ci stiamo ormai già ritrovando ad affrontare e a rivivere i tempi dei famosi ‘Kompagno che sbagliano’. Un abbraccio forte a Salvini e tutta la mia solidarietà: Matteo non mollare e vai avanti così". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.