Manifestazione a Milano, l'abbaglio di Majorino

"Per l’assessore Majorino la manifestazione di domenica della Lega in piazza del Duomo è stata un ‘buco clamoroso’? Boh, convinto lui... senza offesa, ma farsi vedere da un bravo oculista? A meno che per Majorino una manifestazione è riuscita solo se il corteo è formato da immigrati e non da italiani...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.