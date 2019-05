Matteo Salvini a Firenze in piazza Strozzi

Qualsiasi cosa accada è colpa di Matteo Salvini. La sinistra lo accusa, lo insulta e l' offende quotidianamente. Il motivo è semplice: il Pd non lo vota ( quasi) più nessuno mentre la Lega cresce e questo da fastidio.Ieri sera il leader del Carroccio ha svolto il comizio in piazza Strozzi ma i dissidenti hanno voluto sfogarsi nelle vie del centro storico e manifestare tutta la loro cattiveria basandosi sul " ritorno del fascismo" anche se è terminato con la morte del Duce. Al corteo- come dimostrano alcuni video- hanno sfilato molti giovani che hanno cantato in coro e gridato frasi prive di senso, e chi in maniera volgare, ha espresso le proprie opinioni. Spesso chi contesta in modo violento e pieno di rabbia ha un vuoto dentro ed è assai limitato perché incapace di creare una critica costruttiva. Se una persona la pensa diversamente dalle posizioni della Lega, perché usare un linguaggio colorito? Che cosa si vuole dimostrare con l'aggressività verbale? È opportuno infastidire con gli insulti? Se non si condivide il pensiero di Salvini per una serie di motivi, non sarebbe necessario rimanere a casa invece di dare libero sfogo ai propri sentimenti in maniera così brutale? Stare sul divano e leggere un buon libro per ampliare il lessico della lingua italiana sembrerebbe una buona soluzione. Così facendo si eviterebbero situazioni che creano disagio come nel caso di ieri sera.