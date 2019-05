Cuore a Sinistra, portafogli a destra? Cattaneo: "Niente lezioni dai milionari radical-chic"

In merito all'intervento della "comica" Luciana Littizzetto durante la trasmissione Che tempo che fa condotta dal "comico" Fabio Fazio domenica 19 maggio, quando è stato mostrato in diretta uno dei manifesti elettorali con lo slogan "Questa Europa è un inferno, facciamola diventare un paradiso", il candidato per la Lega alle Elezioni Europee Dante Cattaneo commenta: "Sappiamo che Fazio sta facendo di tutto pur di attirare l'attenzione del Ministro Matteo Salvini che, giustamente, ha già dichiarato che non sarà ospite della trasmissione fino a quando il conduttore non si taglierà lo stipendio milionario che si ritrova regalato dalla sinistra. A me non può che far piacere essere bersaglio dalla finta satira sua e della sua amichetta Littizzetto, gente strapagata per fare politica a senso unico in un programma della televisione pubblica, ovvero con i soldi di tutti noi".



"Quello che non hanno capito questi demagoghi buonisti accoglioni della sinistra italiana è che non ci fermeranno. È arrivato il momento della rivoluzione del buonsenso anche in Europa, non importa quanto ci possano sfidare con le loro trasmissioni televisive e le loro baruffate, dal 26 maggio tutti insieme libereremo l'Europa, anche da questa finta satira politica".