La xenofobia del sinistrume verso libici e cinesi

Da che mondo è mondo, odio e paura sono sentimenti ancestrali che qualsiasi essere umano ha provato, prova e proverà, dal momento che gli sono stati messi a disposizione da Madre Natura per pararsi le chiappe in situazioni di pericolo e, in qualche caso, anche per portare a casa la pelle. Ebbene, essendo anche i Sinistri degli esseri umani (a modo loro), lungi dall’essere i santarelli che millantano, anch’essi odiano, demonizzano e diffidano di intere categorie umane quali popoli, nazioni (si pensi al disprezzo con cui parlano dei “paesi di Visegrad”) e aggregati sociali o politico-religiosi.





Con l’aggravante che, alla base di tale afflato xenofobo, essi non pongono oggettive esperienze storiche o conclamate consapevolezze sociologiche inerenti le inoppugnabili differenze culturali che ci possono essere fra un cannibale dell’Amazzonia e un insegnante di educazione civica svedese, o tra un islamista che lapida gli omosessuali e un Occidentale che sfila al gay pride; no, alla base della loro xenofobia ci sono solo beghine questioni di convenienza ideologica ed elettoralistica. Prendiamo in esame, ad esempio, il disprezzo che indiscriminatamente i Sinistri riservano ai “Libici” sulle questioni di immigrazione. Probabilmente, nel definirli, non hanno neppure l’esatta contezza del popolo o delle etnie a cui si vanno riferendo; per cui, dimentichi del fatto che la Libia si trovi in Africa, essi addossano cumulativamente a tutti i suoi abitanti l’infamia di essere i carcerieri dei migranti africani, ovvero, nel meraviglioso universo animato del politicamente corretto, l’equivalente degli stormtrooper di “Guerre Stellari”, dei Dalek su “Doctor Who” o dei Vegani in “Goldrake”.





In realtà, con l’apposizione di “libico”, soprattutto dopo l’infame bravata della deposizione e dell’assassinio di Gheddafi, non si sta indicando più nulla di identificabile, e sicuramente nulla di così diverso, culturalmente parlando, dal resto del mondo arabo/nordafricano/islamico. Insomma i sadici aguzzini di migranti non sono né islandesi né giapponesi né italiani: sono africani esattamente come quei migranti che il sinistrume santifica altrettanto indiscriminatamente.





Un altro tipico esempio della strabica xenofobia degli accoglioni sono i Cinesi. Da quando il governo giallo-verde, magari sbagliando, sta provando a trattarci commercialmente in separata sede rispetto alla congrega europeista, dimostrando se non altro un po’ più di attributi rispetto ai governi precedenti, si odono gli ecumenici Sinistri riferirsi agli eredi dei Ming come “infidi”, “rapaci”, “predatori” e quindi pericolosi per la sicurezza nazionale. Ebbene, dov’erano lor signori nei decenni scorsi, quando intere città come Milano, Roma, Firenze e Prato venivano colonizzate da gente che non parlava nemmeno l’italiano, mentre la nostra salute merceologica e gastronomica veniva minata da prodotti “sotto-costo”, per usare un eufemismo. E allora, gentili Sinistri, prima di cercare la xenofobia nel culo altrui, siete pregati di spulciare a dovere quello vostro.