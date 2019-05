Da quale attico vien la predica….!!!!

In occasione della manifestazione di sabato a Milano è apparso sono qualche striscione di contestazione prontamente esaltato e pubblicizzato dai “sinistri”. Io personalmente l’unico che ho visto è su un attico in Via Crivelli, tra Crocetta e Porta Romana, pertanto in una zona bene, borghese e piuttosto ricca di Milano, dove non sussistono problemi di degrado, di coesistenza e di giornaliera convivenza con comunità di immigrati. O meglio gli unici immigrati con cui, questi “signori”, seguaci di Majorino e Pisapia, si confrontano sono le colf e le baby sitter filippine, latine o cingalesi, difatti non è presente nessuna donna di origine araba dotata di hijab, che accudiscono i propri viziati figli, i quali, a loro volta, stanno solo con bianchi...nel sottostante parco dedicato e intitolata ad “Oriana Fallaci” , la quale avrebbe molto da ridire sulla stupidità e il falso moralismo di questi radical-chic. Tommaso Madia - Milano