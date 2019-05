L'Ue che vorrebbe la gente? Più verde e più giusta

Più verde e più giusta: ecco come i cittadini vorrebbero l'Unione europea (tra 5 anni) secondo un sondaggio di Charge.org. In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, infatti, i cittadini hanno condiviso con la più grande piattaforma online per il cambiamento sociale del mondo, con oltre 70 milioni di utenti in tutta l'Unione europea, quali sono le loro speranze e i loro desideri per il futuro dell'Ue.



E sul "più giusta" scende il campo la candidata leghista alle Europee (Circoscrizione NordOvest) Alessandra Cappellari, consigliere regionale, che agli euroburocrati non fa alcun tipo di sconto. E ribadisce: "In Europa hanno già cercato con l'etichettatura a semaforo di bloccare e mettere all'angolo i nostri prodotti e le nostre eccellenze. Questo sistema è assolutamente sbagliato e vogliamo e dobbiamo cambiarlo".



Come? "Semplice, in Europa gli elettori devono mandare persone che conoscano i nostri prodotti, i problemi del nostro territorio e siano ben determinati e consapevoli dell'assoluta necessità di proteggere la nostra agricoltura e le nostre aziende agricole dall'intromissione di questa Europa che sinora ci ha danneggiato pesantemente".