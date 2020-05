Grimoldi: "Lavoratori lombardi bloccati? Sono andati a lavorare nei campi"

"Rivolgo un ringraziamento a quei tanti lavoratori lombardi impegnati nel commercio o nei servizi, nei bar, nei ristoranti, nei negozi, nelle palestre, che trovandosi senza lavoro e senza un sussidio promesso dallo Stato, senza cig o reddito di cittadinanza, hanno risposto alla richiesta dei coltivatori andando a guadagnarsi uno stipendio nei campi delle nostre province, in particolare nel mantovano, per aiutare per la potatura e la raccolta".



"Hanno dato un grande aiuto ai nostri coltivatori e produttori e hanno dimostrato di che pasta sono fatti i lombardi, che si rimboccano le maniche e non hanno paura di sporcarsi le mani. Dimostrando che qui in Lombardia non servono sanatorie di clandestini per i nostri campi!". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.