Lega, avviso di sfratto per Gori e Sala

Nessuna intenzione di bloccare la commissione d’inchiesta del consiglio regionale lombardo sul coronavirus. Ma un no netto al Pd che vorrebbe sfiduciare Gallera. Il capogruppo leghista a Palazzo Pirelli, Roberto Anelli, ricorda a Pd e M5s che la commissione servirà non solo a valutare l’operato della giunta regionale, ma anche quello del “governo e di qualche sindaco di capoluogo di provincia”. Perché “tutti abbiamo responsabilità, non colpe, ma responsabilità”. Difficile non pensare a una resa dei conti a Milano con Giuseppe Sala. E anche con Giorgio Gori, bergamasco come Anelli.



“Vorrei un commissario che sia equidistante dai partiti politici, non lo vogliamo né a favore ma nemmeno contro, vogliamo che si valutino tutti i documenti che arriveranno in questa commissione nel modo migliore possibile", spiega a proposito della commissione d'inchiesta. "Io ho quasi la certezza che, se non domani, in breve tempo si riesca a trovare un presidente al di sopra delle parti. Anche perché non dimentichiamo che i partiti sono tutti rappresentati in questa commissione, e che tu sia presidente o commissario, il tuo contributo lo puoi dare lo stesso”.