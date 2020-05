Coronavirus, è ancora strage negli States

Negli Stati Uniti sono 1.528.568 i casi di coronavirus confermati e sono 91.921 le persone che hanno perso la vita per complicanze causate dall'infezione. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, sottolineando che nelle ultime 24 ore si sono registrati almeno 20.260 nuovi casi e 1.574 decessi. La Cnn nota come almeno in 17 Stati si sia notato un aumento dei casi confermati giornalmente negli ultimi sette giorni. Entro mercoledì, tutti gli Stati americani avranno allentato le loro misure di lockdown.