Corea del Sud: al via la riapertura delle scuole. Coi divisori tra i banchi

Centinaia di migliaia di studenti sudcoreani sono tornati a scuola, quelli dell'ultimo anno di liceo, dopo più di due mesi lontani dai banchi per la pandemia di nuovo coronavirus. La riapertura, dopo i segnali di un progressivo controllo dei contagi nel Paese, sara' tuttavia graduale. Gli studenti si sono messi in fila per i controlli della temperatura corporea e hanno ricevuto disinfettanti per il lavaggio delle mani, entrando in aula. In alcuni casi, gli insegnanti li aspettavano all'esterno e li hanno salutati ma solo con il gomito.



All'inizio della pandemia, la Corea del Sud ha registrato uno dei peggiori focolai e ad un certo punto e' stata la seconda nazione più colpita dopo la Cina. Ma ora sembra aver controllato l'epidemia grazie al vasto programma cosiddetto delle 'tre T', 'testare tracciare trattare'. Le scuole dovevano cominciare lo scorso 2 marzo, ma l'inizio è stato spostato al 13 maggio e poi successivamente rinviato ad oggi a causa di un nuovo focolaio. Tuttavia dal 9 aprile, era in vigore un sistema di lezioni via Internet e televisione, come misura provvisoria prima dell'inizio dell'anno scolastico.



Circa 440.000 anziani, che faranno l'esame di ammissione all'università a dicembre, un passaggio cruciale in un Paese ossessionato dall'istruzione - sono stati i primi a tornare a scuola e gli altri seguiranno a tappe nelle prossime settimane. All'interno delle aule, agli studenti viene chiesto di pulire i propri banchi e di sedersi separati; e alcune classi hanno persino installato i divisori tra i banchi.