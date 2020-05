Libero: "Di Maio si converte al Ramadan"

Di Maio si "converte" al Ramadan. Parte così lo sfottò quotidiano di Libero verso Giggino. Che di spunti, a ben vedere, ne offre molti. In piena emergenza coronavirus, anzi, come dice lui, "coronavairus", "forse ha preso spunto dalla vicenda tragica di Silvia Romano, la ragazza rapita e poi liberata dai tagliagole islamici previo compenso rivelatasi convertita, che si è precipitato ad omaggiare inscenando una surreale gara di selfie/opportunity col presidente del Consiglio", scrive il giornale di Feltri.



Di Maio ha ben pensato di rendere omaggio ai musulmani, peraltro ultimo arrivato visto che il mese sacro del digiuno è quasi terminato, stigmatizzando un "Ramadan speciale", difficile, ove però non "sono venuti meno i valori che caratterizzano la sacralità di questo mese: la solidarietà, l’attenzione per chi si trova in difficoltà, il rispetto verso gli altri, la speranza".



Onestamente, e non se ne abbia a male Giggino, ci chiediamo quanto ne capisca di Islam, se conosca la differenza fra sunniti e sciiti, fra fondamentalismo e integralismo, temi su cui si rompono la testa pure i pensatori nostrani e di cui l'italiano medio sa davvero ben poco. E più italiano medio di Giggino...



"Il mio augurio è che questo periodo di Ramadan possa essere occasione per riscoprire il valore della persona", ha scritto Giggino. Ma Libero lo stronca: "Valore cardine del cristianesimo, che compare solo con esso e che assume senso solo al suo interno, ci sembrava. Forse qui il neo-maomettano è caduto in momentanea confusione confessionale, e augurando ai nuovi compagni di fede di riscoprire la parola d’ordine principale di altri (in)fedeli potrebbe persino averli contrariati, ma garantiamo per lui, la sua folgorazione è sincera"...