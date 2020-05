I renziani salvano Bonafede

"Manteniamo una posizione critica verso Bonafede. Se non avessimo votato contro la sfiducia, non sarebbe più ministro ma il nostro voto di sfiducia, come detto pubblicamente da Pd e M5s, avrebbe portato a una crisi di governo. Forse in questo momento non è quello che serve a un Paese in cui milioni di persone aspettano la cassa integrazione e si chiedono come riaprire". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv, a Zapping, sottolineando che da Bonafede è comunque arrivato un segnale su temi come la prescrizione.