Coronavirus, Fontana: "Trend dati positivo"

"Anche oggi il trend è positivo. Gli attualmente positivi diminuiscono e così anche i ricoverati. Teniamo alta la guardia: mascherine, distanziamento e igiene". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati sulla diffusione del Coronavirus in Regione resi noti mercoledì.



I pazienti attualmente positivi al Coronavirus sono26.671, 620 in meno rispetto a quelli che erano stati registrati martedì. In terapia intensiva ci sono 13 in meno da martedì, per 231 letti occupati, e diminuiscono ancora gli ospedalizzati: sono 145 in meno, per 4.281 pazienti ricoverati. I guariti sono stati 849 mercoledì, 43.442 da febbraio.