Ex Ilva di Genova, nuova cassa integrazione

ArcelorMittal ha inviato alle organizzazioni sindacali una nuova procedura di cassa integrazione per i lavoratori genovesi, dopo quella del 14 maggio. "Ma allora quella precedente era illegittima, non abbiamo detto una sciocchezza", denuncia il segretario della Fiom Genova, Bruno Manganaro, "i lavoratori sono andati in cassa senza copertura giuridica e chi pagherà quei giorni? Come può una azienda in cinque giorni chiedere due volte all'Inps la stessa cassa integrazione?". Per il sindacalista, "l'azienda tratta le questioni normative come carta straccia ritenendo di non dover rispondere a nessuno".