Renzi: "Governo in piedi grazie a noi"

"Se non era per IV. Questo governo andava a casa". Lo ha detto Matteo Renzi ai suoi, riflettendo sui numeri di mercoledì in Senato. "Siamo stati determinanti in entrambi le mozioni di sfiducia, nella prima del centrodestra abbiamo fatto la differenza e nella mozione Bonino il nostro voto favorevole avrebbe trascinato quello di Fdi: La Russa lo ha detto chiaro e tondo, se Iv vota per la Bonino noi li seguiamo".



Calcoli alla mano - dicono da Iv - il voto sulla mozione del centrodestra è andato così: 297 presenti, 292 votanti, 146 maggioranza, 131 favorevoli, 160 contrari, 1 astenuto. Dunque, i 16 voti di Italia viva "hanno tenuto in piedi il governo", osserva il leader IV.



Per quanto riguarda la mozione Bonino: "Se noi avessimo votato a favore ci avrebbe seguito Fdi, dunque siamo stati determinanti anche nella seconda votazione", spiega Renzi. Nell'ipotesi infatti che ai 124 Sì si fossero sommati i 15 di Iv e i 17 di Fdi, che hanno dichiarato di votare alla seconda chiama solo in attesa del voto di Iv, il risultato sarebbe stato di 156 a 143.