Un leghista assessore in Sicilia, si scatenano i kompagni da tastiera

"Minacce di morte e critiche volgari che colpiscono in maniera indegna le nostre istituzioni mentre qualcuno, dall'interno, soffia sul vento del veleno digitale. Non possiamo più consentire simili comportamenti in una democrazia parlamentare". A dirlo è Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana a proposito delle minacce via social rivolte al governatore siciliano Nello Musumeci dopo la nomina del leghista Alberto Samonà al vertice dell'assessorato regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana.



"Condanniamo fermamente questi atti e ci auguriamo che la magistratura indaghi in tal senso - aggiunge il parlamentare - ma ci rendiamo conto che il fenomeno, proprio perché difficilmente arginabile, sta dilagando sulla rete che è e deve restare uno strumento di trasparenza, confronto e proposizione".



"Invece, è sempre più rifugio per odiatori seriali spesso anonimi. E' tempo che la politica e gli organi di giustizia - conclude il deputato leghista - dedichino insieme risorse per una riforma in grado di inasprire le pene da un lato, dall'altro sostenere una seria campagna educativa che parta dal web ma arrivi fino alle scuole. La cultura del rispetto e del dialogo devono prevalere sui toni dell'odio e della volgarità semantica. Al presidente Musumeci va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà".