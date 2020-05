Family Day, Gandolfini plaude a Zaia

''Plaudo al buon governo di Regione Veneto che nei fatti si pone come modello nazionale per politiche a vantaggio della famiglia e della vita, fin dal grembo materno". Lo afferma Massimo Gandolfini, leader del Family Day. "Mentre ancora oggi il governo nazionale si mostra sordo ed insensibile alla condizione di sofferenza delle famiglie italiane, rifiutandosi di varare provvedimenti economici indispensabili per dare un po' di ossigeno alle famiglie più fragili e disagiate, e mentre assistiamo a vergognose ed insensate richieste da parte di giunte regionali a favore dell'aborto a domicilio 'fai da te' - prosegue - il presidente Zaia vara provvedimenti di segno opposto: assegno di natalità fin dall'inizio della gravidanza, bonus economico sulla base del fattore famigliare (numero dei figli), asili nido gratuiti per le famiglie più bisognose".



"Voglio esprimere all'intera giunta regionale del Veneto, e in particolare all'assessore Manuela Lanzarin, la grande soddisfazione del Family Day e l'offerta della nostra completa collaborazione sui temi della vita, della famiglia e della libertà educativa - conclude - Altrettanta gratitudine va alle nostre sedi locali che svolgono un lavoro culturale e politico, silenzioso e costante, con le amministrazioni locali".