Migranti: 135 sbarcano a Lampedusa

Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno soccorso 135 migranti al largo di Lampedusa. Le motovedette sono arrivate nel molo Favarolo dove sono iniziate le operazioni di sbarco. Nelle prossime ore sarà decisa la loro destinazione. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono 116 migranti (dieci più della capienza massima) sbarcati quasi due settimane fa e posti in stato di quarantena.



La Moby Zaza', nave destinata all'isolamento sanitario dei migranti, al momento è in rada a Porto Empedocle e, peraltro, in nottata si e' consumata la tragedia di un ventottenne che si è lanciato, probabilmente nel tentativo di fuggire, ed è poi annegato.