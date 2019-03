Milano, la Lega in difesa del patrimonio artistico e architettonico

Salvare gli edifici storici di Milano. Lo chiedono due mozioni depositate dalla Lega in Consiglio Comunale a firma del consigliere del Carroccio Gabriele Luigi Abbiati. Che dichiara: “Trovo incoerente, da parte della Sinistra al governo cittadino, parlare di riapertura dei Navigli se poi sistematicamente si lascia che si deturpino o si abbattano edifici altamente significativi per i milanesi. I punti di riferimento storici sono fondamentali per i nostri cittadini, in quanto patrimonio della memoria del capoluogo lombardo”.



“Per questo motivo”, continua il consigliere del Carroccio, “ho presentato una mozione per la riqualificazione di Piazza Mercanti, luogo in pieno centro e di importanza storico-culturale notevole. Ho chiesto al sindaco Sala di provvedere ad un maggior controllo da parte della Polizia locale, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e dei passanti; di potenziare l'impianto di illuminazione anche nelle rientranze e nelle gallerie presenti; di sollecitare un maggior passaggio del personale della nettezza urbana; di controllare con attenzione tutte le autorizzazioni rilasciate per l'apposizione di insegne o pubblicità in postazioni che non nascondano o addirittura deturpino la bellezza dei palazzi storici presenti”.



“Allo stesso modo”, continua Abbiati, “ho chiesto all'Amministrazione Comunale, con una seconda mozione, di tutelare l'edificio in stile neoclassico sito in via Mangiagalli 18, recentemente rilevato e a rischio demolizione, quantomeno salvaguardandone la facciata, che può essere inserita nel tessuto del nuovo complesso residenziale”. “Ritengo che quest'azione di tutela per due simboli architettonici della nostra storia passata, punto di riferimento per i milanesi, sia fondamentale, anzi imprescindibile”, conclude Abbiati.