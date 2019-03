Colzate, risolto il problema del semaforo-lumaca

Il semaforo “maledetto” di Colzate sarà sostituito. Esprime soddisfazione il consigliere provinciale del Carroccio Alberto Ongaro, che dichiara: “Si avvia ad una soluzione il problema del semaforo di Colzate – Casnigo. Nei mesi scorsi erano state molte le richieste giunte dal territorio e le proteste di cittadini esasperati per le lunghe code automobilistiche che si formavano sulla Provinciale ex SS671 a causa di un semaforo ormai datato. A gennaio avevo presentato un'interrogazione alla Provincia di Bergamo, chiedendo che venisse messo in sicurezza il semaforo incriminato e si ponesse fine ai continui rallentamenti che tanti disagi causavano ai pendolari della Valle Seriana e ai cittadini di Colzate e Casnigo. Ieri sera in Consiglio provinciale mi è stata ufficializzata la risposta da parte della Provincia”.



“La buona notizia”, commenta Ongaro, “è che a seguito delle mie sollecitazioni l'Amministrazione provinciale ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria per sostituire il semaforo con una centralina di tipo evoluto per l'alimentazione a led e per la semaforizzazione di due accessi privati nell'area di intersezione con la Provinciale. Inoltre, mediante apposite spire nell'asfalto, sarà possibile rilevare il traffico veicolare di via Roma in modo da tarare automaticamente lo scattare del rosso e del verde; l'intervento di manutenzione prevede infine appositi telecomandi che saranno in dotazione agli autobus di linea provenienti da via Roma e la regolazione dell'attraversamento pedonale”.



“Il costo dell'intervento”, conclude Ongaro, “è di 33.000 euro già a bilancio, cioè già disponibili. Trattandosi di una spesa in conto capitale, però potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione del bilancio, prevista in primavera”. “Grazie all'interessamento della Lega bergamasca si mette la parola fine ad una situazione di disagio che tanto ha gravato sulla capacità di sopportazione dei cittadini”, conclude l’esponente del Carroccio.