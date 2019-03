Incendia bus sulla Paullese. "I morti in mare? Colpa di Salvini"

"Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati". Questo e' il racconto di una ragazzina che era sul bus sequestrato oggi da un senegalese con precedenti penali, Ousseynou Sy, a Crema e poi dato alle fiamme a San Donato.



Secondo le prime notizie, l'uomo ha fatto scendere i ragazzi, che erano in gita, ed ha incendiato il pullman per protestare contro i morti in mare. “L'episodio del senegalese, per di più con precedenti penali, che a San Donato Milanese ha dato fuoco all'autobus che stava guidando per protestare contro i morti in mare dovrebbe farci riflettere sulle 'risorse' che certa Sinistra ci porta in casa”. Così il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena commenta quanto accaduto sulla Paullese tra San Donato e Peschiera Borromeo.



“L'aspetto allucinante”, continua Lena, “è che sino ad un momento prima sull'autobus c'erano 51 ragazzini cremaschi, studenti delle medie in gita, fortunatamente fatti scendere. È spaventoso appurare che il piromane non è, come detto inizialmente, un esaltato che aveva fermato il bus, ma l'autista stesso del pullman. È questo il modello di integrazione di cui va parlando la Sinistra? Forse sarebbe l'ora che qualche 'anima bella' radical-chic la smetta di scendere in piazza per protestare a vanvera contro chi vuole rimpatri e porti chiusi e si interroghi su talune bombe ad orologeria, che spero esser casi rari, che ci ha portato in casa”.