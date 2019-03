Paullese, terrore sul bus. La Lega chiede pene esemplari

“Poteva essere una strage ma grazie all’intervento tempestivo e coraggioso dei Carabinieri ora non siamo qui a piangere la vita di 51 bambini innocenti”. Così il consigliere regionale del Carroccio Silvia Scurati commenta il dirottamento di un bus pieno di ragazzini sulla Paullese.



“È gravissimo che un individuo, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, sia stato libero di guidare un pullman scolastico e oggi, con tanto di taniche di benzina, ha puntato dritto verso la pista di Linate con il chiaro obiettivo di fare una strage, evidentemente premeditata”, continua Scurati.



Che aggiunge: “Stando alle prime ricostruzioni e alle frasi deliranti del senegalese contro le politiche di questo Governo, quanto accaduto deve farci riflettere sul clima di odio fomentato dalla sinistra, dalle loro manifestazioni contro le istituzioni e in particolare di ogni tipo di ingiuria formulata contro il Ministro dell’Interno e le giuste politiche attuate in materia di sicurezza e di immigrazione. Davanti a tutto questo qualche anima bella di sinistra deve farsi l’esame di coscienza. Rivolgo un abbraccio ai bambini e alle loro famiglie. Ora vogliamo pene esemplari”.