Paullese, Calderoli: "Perché gli hanno affidato un autobus?"

"Prima di tutto sollievo nel sapere che i ragazzi del bus stanno bene. Questa è la cosa più importante. E poi un grazie di cuore ai Carabinieri per questa operazione, per aver evitato una tragedia, per aver salvato questi ragazzi: grazie a ognuno di voi, siete la nostra eccellenza e il nostro orgoglio".



"Solo un domanda: ma perché un soggetto che aveva precedenti penali per violenze sessuali su minori e per guida in stato di ebbrezza era al volante di uno scuolabus? Perché qualcuno ha affidato la vita di tanti bambini a un soggetto simile?". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.