Milano, bimbi al freddo a scuola, protesta la Lega

“Come è possibile che i nostri ragazzi vadano a studiare in una scuola senza riscaldamento? Sembra follia ma è quello che è accaduto sino ad oggi nella scuola media Leone Tolstoj di via Zuara 7. I giovani e gli insegnanti hanno dovuto attendere il 20 novembre, giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per poter avere locali riscaldati... Prima o poi spero che Sala inizi a fare il sindaco “. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni commenta quanto avvenuto stamattina nella scuola di via Zuara a Milano.