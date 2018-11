ASST Oglio Po, il legista Lena: "Fantasia pentastellata"

“Il M5S credeva di poter modificare un ATS con una nuova ASST sugli aspetti organizzativi più delicati con un emendamento. Non si è mai visto!”. Così il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena commenta la bocciatura dell'emendamento presentato oggi in Aula Consiliare al Pirellone dai Cinquestelle.





“I pentastellati”, continua Lena, “si sono svegliati con la geniale trovata di creare l’ASST Oglio Po. L'idea potrà essere tema di una rivalutazione futura ma utilizzare un emendamento ad una revisione della legge 33/2009 è un esempio di scarsa conoscenza del modus operandi in tema di legislazione”.





“Se questa nuova ASST avrà titolo di esistere”, aggiunge il consigliere leghista, “sarà oggetto di discussione; spero solo che la presentazione di questo emendamento che prende in giro il territorio di riferimento, in quanto volto solo a carpire consensi in previsione di una bocciatura inevitabilmente annunciata dell'emendamento, non crei nuove aspettative che attualmente non sono all’orizzonte”.