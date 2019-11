La risposta ironica del Capitano all’odio delle ‘sardine’: “Gattini con Salvini”!

Le sardine, sono il piatto forte del giorno. Fritte o in salamoia? No, non stimo parlando di gastronomia, ma di politica. Stiamo parlando delle “sardine” scese in piazza a manifestare contro la Lega e il suo leader, Matteo Salvini, il quale dopo avere annunciato di essere disposto a “scendere in piazza con loro”, ha avviato una campagna social all’insegna dei “Gattini con Salvini”. Un modo ironico per ridimensionare la portata del movimento “sardiniano”, pronto ad allargare il suo raggio dall’Emilia-Romagna a tutta l’Italia. “Cosa c’è di più dolce e bello dei gattini? P.s. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commenti! Miao!”, il commento apparso sui canali social del leader del Carroccio, con tanto di simbolo della Lega “rivisitato” per l’occasione con la scritta “Gattini con Salvini” e la sagoma di un felino che tiene con la zampa una sardina pronto a mangiarsela, così come la Lega intende fare con il movimento messo su da alcuni giovani di sinistra. Ancora più eloquente la foto pubblicata sul web, dove si vede un gattino davanti al piatto pronto a mangiarsi una sardina “fatta a pezzi”. L’iniziativa lanciata da Salvini ha riscosso grande successo: quasi 5mila condivisioni e più di 10mila commenti al post, e i sondaggi che lo attestano in cima alle preferenze degli italiani. A dimostrazione del fatto che quando la sinistra persevera nell’errore di attaccare il suo avversario senza proporre una valida alternativa politica, economica e sociale, ma sfidandolo sul terreno dell’odio ad personam, non fa altro che rafforzarlo e perdere voti! Berlusconi docet. Insomma, come fatto dalla stessa Meloni col famoso “Io sono Giorgia” remixato, che la leader di Fratelli d’Italia ha prima osteggiato e poi deciso di cavalcare con tanto di maglietta celebrativa, anche Salvini pensa bene di cavalcare con ironia il fenomeno delle sardine nato per contrastarlo nelle piazze. A volte il modo migliore di combattere una contestazione basata solo sull’odio è proprio quello dell’ironia, oltre a quello delle buona politica, s’intende!