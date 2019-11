Sanità Lombarda, la Regione approva il Bilancio

“Un Bilancio che mette la Sanità al primo posto, confermando gli stanziamenti e dove possibile potenziandoli per migliorare sempre di più i servizi, già di altissimo livello, per i cittadini lombardi”. Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, sull’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 avvenuto oggi in Commissione. “Abbiamo dato un’attenzione particolare al sostegno alla famiglia, alla non autosufficienza e alle aree materno infantili, ma non solo – spiega Monti l’elenco delle priorità è tutt’altro che breve, perché questo bilancio non ha lasciato fuori nessuna delle criticità cui dobbiamo prestare massima attenzione”.



“Quest’anno è stato inoltre approvato un emendamento al pdl 100, Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – sottolinea il Presidente della Commissione – per prevedere il ticket sanitario gratuito per le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le Forze Armate”. Tornando al Bilancio, prosegue Monti: “Guardando nel dettaglio gli stanziamenti previsti in Bilancio per le priorità della Sanità, troviamo appunto le Politiche socio-sanitarie per il sostegno alla famiglia, alla non autosufficienza, alle aree materno infantili per 1.760 milioni per ciascun anno del triennio, i servizi e gli interventi sociali a favore dei minori, anziani e fragilità erogati attraverso il fondo sociale regionale per 54 milioni per ciascun anno del triennio, gli interventi per iniziative sperimentali a favore delle famiglie per circa 11 milioni per ciascun anno del triennio. Gli interventi per i servizi prima infanzia - nidi gratis, così ripartiti: 17,2 milioni nel 2020 e 35 milioni annui nel 2021 e 2022. Ci sono poi gli interventi di sostegno alle famiglie in particolari condizioni di disagio in particolare per il sostegno ai genitori separati/divorziati con figli minori per 1,8 milioni per ciascun anno del triennio. E quindi gli interventi volti al sostegno della conciliazione famiglia lavoro per 1 milione per ciascun anno del triennio”.



“Nel provvedimento – prosegue Monti – abbiamo previsto di finanziare i contributi per associazionismo (1,4 milioni per ciascun anno del triennio), le iniziative contro la povertà e interventi di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale (1,1 milioni nel 2020 e 1,2 milione per ciascun anno del biennio successivo), gli interventi a tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell’autorità giudiziaria (1 milione per ciascun anno del triennio), i contributi a rimborso per interventi strutturali a favore delle parrocchie –oratori (2,5 milioni nel 2020), risorse ad enti locali per l’esercizio di funzioni trasferite in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo sui servizi socio assistenziali (1,7 milioni per ciascun anno del triennio) e i contributi per interventi a favore delle famiglie per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati (2 milioni per ciascun anno del triennio)”.



“Grande attenzione abbiamo riservato, come sempre alla disabilità – evidenzia – mettendo 12 milioni per ognuno dei tre anni per i contributi per l’inclusione scolastica dei disabili sensoriali e 10 milioni di euro all’anno per finanziare tutte le azioni a favore delle persone con disabilità o non autosufficienza e delle famiglie per iniziative sperimentali, progetti e attività di informazione e formazione. Quindi 7 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per le spese di investimento per la realizzazione ed adattamento di parchi gioco inclusivi”. “Non mancano ovviamente i fondi agli anziani, ovvero 1,5 milioni per ogni anno, a favore dell’assistenza svolta dagli assistenti familiari agli anziani” aggiunge. “Un Bilancio molto attento alle esigenze delle persone sotto ogni aspetto e bisogno” conclude il Presidente della Commissione Sanità.