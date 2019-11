Maltempo, cessa l'allerta rossa in Emilia Romagna

Migliorano le condizioni meteo in Emilia-Romagna e cessa l'allerta rossa nella bassa modenese, bolognese e nel ravennate. Per la giornata di domani, giovedì, sono previste solo deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sull'Appennino centro-occidentale. L'allerta rimane comunque arancione per la pianura nelle province emiliane, da Parma a Ferrara, e lungo la costa ferrarese.



Particolare attenzione sarà posta, quindi, al monitoraggio dei i tratti di valle dei fiumi Panaro, Secchia e Reno, tra le sezioni di Opera Reno e Bastia, per il transito della piena dei corsi d'acqua. Lo stesso vale per il Cavo napoleonico. Allerta gialla, invece, nel piacentino e nell'Appenino, dal parmense al ravennate; verde in Romagna.