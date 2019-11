Ultimatum di Conte a Mittal: "Chiederò spiegazioni"

"Venerdì porterò sul tavolo all'incontro con Mittal la determinazione di un presidente del Consiglio che rappresenta un Paese che è nel G7: un Paese dove si viene, si rispettano le regole e dove non ci si può sedere, firmare un contratto dopo una procedura di evidenza pubblica per una gara pubblica e dopo qualche mese iniziare una attività di dismissione per andar via". E' quanto afferma il capo del governo Giuseppe Conte a proposito della vicenda dell'ex Ilva di Taranto, intervenendo a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci in corso alla Fiera di Arezzo.



"Spiegherò tutto questo e mi auguro che Mittal possa capire la situazione e possa assumere un atteggiamento ben diverso - auspica il presidente del Consiglio - rispetto a quello che mi ha preannunciato nell'incontro precedente".