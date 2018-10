Salvini: "Sono il ministro di un'Italia serva di nessuno"

"Io sono il ministro di un'Italia serva di nessuno. Se oggi avente tempo da perdere guardate il telegiornale, si parlera' di spread". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini da Cles in Trentino durante il comizio dopo aver visitato le grotte di conservazione delle mele.



"Mi hanno chiesto di firmare sulla stele dove ha firmato Renzi da presidente del Consiglio - ha aggiunto Salvini -. Ho detto no, preferisco mangiarmi una mela lui e' cosi' importante e non ho voluto rovinare la stele con la mia firmetta anche perche' sono scaramantico".