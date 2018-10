Furibonda Fornero: "Salvini aggressivo e neofascista"

Neofascista, rozzo e aggressivo. A Circo Massimo, su Radio Capital, arriva il contrattacco a Matteo Salvini da parte di Elsa Fornero: "Molti leghisti non esprimono l'aggressivita' e l'atteggiamento neofascista di Salvini", dice la ex ministra a Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto.



"Non ritengo che sia una persona per il bene del Paese, per i suoi metodi, per la sua rozzezza, per la sua aggressività, per il fatto che lui a volte incita anche alla violenza. Come si può accettare un atteggiamento del genere da un vicepremier? Salvini", continua, "ha più volte fatto dichiarazioni pesante in comizi, e non parlo solo di quelle contro di me, personalizzando la sua lotta contro la riforma pensionistica. E come si fa a dire cose pesanti e pensare di volere il bene degli italiani? C'e' un contrasto". Sul condono, che sembra dividere il governo, Fornero e' sicura: "Credo che sara' un pasticcio, faranno una sorta di compromesso".



Poi riprende Di Maio: "Comincio a pensare che in lui ci sia doppiezza. Non ho mai sentito una sua dichiarazione esplicita sul condono degli abusi edilizi a Ischia. Condono e' una parola chiara: se uno e' contrario, non lo fa nè a Ischia nè nel resto del Paese. I grillini si esprimono in maniera confusa ma anche molto cinica, cominciano a esprimere anche un attaccamento al potere, ma se non altro si ispirano a cose buone, che possono andare in una direzione che chiunque abbia un minimo di senso per il benessere comune dovrebbe approvare, soprattutto sulla lotta alla povertà. Salvini invece ha in fondo un cinismo inaccettabile".