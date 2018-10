Salvini difende il Governo: “Vado a piedi a Roma, altro che condono”

Doveva essere un momento di pacificazione fiscale, una sutura dello strappo di fiducia tra contribuenti onesti e vessati, e Stato ingordo e sprecone. Una nuova fase del ciclo delle imposte in cui non venivano smacchiati i portafogli degli italiani. Eppure la sensibilità al tema è molto diversa, forse il divario più grande e più netto tra M5S e Lega è figlio dell’approccio erariale alle cose.



La Lega ha nel DNA e nell’elettorato uno zoccolo duro produttivo, il tessuto delle micro-piccole-medie imprese del centro-nord, storicamente sensibile alle stangate dell’Agenzia delle Entrate, costrette a lavorare continuamente con un socio occulto a cui dare oltre il 50% dei guadagni, e a cui spesso s’è dovuto nascondere i proventi per non fare andare in malora la società. Quella che un tempo si definiva evasione di sopravvivenza, gente che le dichiarazioni dei redditi le ha fatte e poi non è riuscita a pagare tutto quel che doveva, operando delle scelte umane: “O pago gli stipendi, o l’IVA”, magari negandosi loro stessi per mesi gli emolumenti.



Eroi sul campo di battaglia, verso cui invece di donare medaglie porgiamo mine anti-uomo sul terreno, come le famose cartelle Equitalia che metterebbero in ginocchio chiunque. Uno Stato forte coi deboli, e debolissimo con le major, capaci di saldare dopo anni di non versato, somme notevolmente inferiori a quelle che avrebbero dovuto versare e pure senza sanzioni. Una presa per il naso a chi è sempre stato in regola, tanto vale non pagare? Un Paese che regge le proprie entrare per il 70% su pensionati e dipendenti, ha davvero qualcosa che non funziona. Possiamo non parlare di sanatorie o condoni, ma qui poi c’è il problema che i soldi in cassa non entrano e la Riforma Fornero, il Reddito di Cittadinanza, la pensione di cittadinanza, l’eliminazione delle accise sul carburante, non sono finanziabili.



Sono concorde con Di Maio quando dice che non vogliamo fare un regalo ai grandi evasori esteri, ma mi trova in totale distonia quando poi questo significa non avere i proventi per finanziare le riforme che vanno a lenire le ferite dei più deboli, quando per sostenere una tesi di principio, si fanno saltare misure care al ceto medio. Guardiamoci in faccia e chiediamoci se sia onesto, in un momento in cui Europa, Mercati, Lobby, Agenzie di Rating, e opposizioni politiche, sparano contro, andare in tv ed agitare le acque a causa di una lesta “manina” che cambia la manovra.



Il testo è stato letto e sottoscritto dai contraenti dell’Esecutivo con la sorveglianza del Presidente del Consiglio, poi le anime a sinistra dei pentastellati saranno insorte e Di Maio è stato costretto per tenere a bada i suoi, ed evitare fratture insanabili di partito, ad accusare gli altri di avere agito alle sue spalle. A Salvini però la pazienza salta, quando ricostruisce i fatti: “… Proprio nello stesso momento, c’è qualcuno che va in televisione a parlare di manine misteriose, a dire che sulla manovra c’è il trucco, che andrà in procura… Il problema è che intanto lo spread va a 340.”



Ingoia il rospo, pur di lavorare nell’interesse del popolo: “Ma secondo lei, io faccio cadere il governo per il condono? Io continuo a sperare di lavorare per l’Italia nei prossimi 5 anni. Ho conosciuto Di Maio come persona corretta e coerente, lui era seduto di fianco a me quando il decreto è stato approvato. Io non ho parlato. Ora, che cosa dovremmo fare? Lo dicano loro. A meno che non siano altri che vogliono far cadere il governo. Noi, a partire dall’Europa, abbiamo tutti contro. Se vogliamo dare questa soddisfazione...”



La sensazione è che il M5S abbia agito nell’interesse strategico del suo partito, per rinvigorire i riflettori accesi in vista delle Europee ’19. In questi mesi in cui il Carroccio ha raddoppiato i propri consensi, Di Maio ha sofferto per la visibilità dell’altro vice-Premier e per la base di sinistra pronta col forcone in mano a preparare una scissione. Ha dovuto pagare pegno al Presidente della Camera Fico, ma si ricordi com’è andata in passato con queste cariche…