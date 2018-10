Moody's taglia il rating dell'Italia. Salvini: "Il Governo va avanti"

Che ci avrebbero messo i bastoni fra le ruote si sapeva. E l'han fatto. L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. La decisione è legata a un ''cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato'' rispetto alle attese". Alla base della decisione, a detta dell'agenzia newyorkese, c'è la ''mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita'', e questo ''implica'' il prosieguo di una ''crescita debole nel medio termine''. Lo afferma la stessa agenzia nella nota, sottolineando che i piani del governo non rappresentano un ''coerente programma di riforme'' che può spingere ''la mediocre performance della crescita su base sostenuta''.



Ovviamente la Sinistra esulta e Boccia boccia la manovra, chiedendo che venga corretta. Ma il vicepremier leghista non ha orecchie per le sparate "interessate" dei gufi d'oltreoceano. "Il governo andrà avanti nonostante le agenzie di rating, i commissari europei e qualche incomprensione interna. Faccio esercizio yoga per superarli". Così Matteo Salvini prima del suo intervento al Forum di Coldiretti a Cernobbio.



Aggiungendo che "siamo qui per rispondere ai problemi degli italiani, non per far saltare i governi né per farci impaurire dalle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato di fallire i loro giudizi come falliranno questa volta. E' una buona manovra e andremo fino in fondo". "L'Italia è un Paese solido, l'outlook è stabile, mi dicono gli esperti che l'importante è che l'outlook fosse stabile e quindi abbiamo un outlook stabile", ha aggiunto ancora Salvini.