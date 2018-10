A Reggio i marocchini voglion le ronde padane: "Troppi immigrati"

"La legge italiana è troppo permissiva: chi sbaglia deve pagare". A dirlo non è un leghista ma Abderrahim Moloudij, portavoce della comunità marocchina a Reggio Emilia. Che si lamenta, assieme ai suoi connazionali che vivono in via Turri, del degrado e della delinquenza (che rimane impunita) che l'immigrazione incontrollata ha portato in città. "Siamo pronti a fare da sentinelle", dicono.



Con buona pace della Sinistra che va cianciando di "ponti e non muri", di "porte aperte, di "percorsi di integrazione", di "italiani razzisti" e balle varie. Questa volta - come già successo presso la comunità eritrea di Milano quando il sindaco Pd riempì la Stazione centrale di clandestini etiopi - sono gli stessi stranieri della prima generazione, quelli che sono venuti qui effettivamente per integrarsi e lavorare, che dicono basta. La dichiarazione rimbalza sulla Gazzetta di Reggio e i commenti dei lettori si sprecano. Uno per tutti: "Andom bein.. Lo deve dire un marocchino che in Italia si può fare di tutto...L'ha capito prima lui dei nostri amministratori".



E su Facebook arriva il commento dell'italo-marocchina Kawtar Barghout, studiosa di giurisprudenza di Padova e nota fustigatrice del malcostume finto-buonista della Sinistra, che scrive: "I marocchini in Italia da molti anni sono ancora moderati nelle loro proposte. Se la sicurezza andrà peggiorando con il tempo e inizieranno le violenze sessuali verso le loro mogli e le loro figlie troverete Mustafa, Abdullah e Rachid a fare le ronde come gli italiani incattiviti dalle situazioni di degrado che viviamo nelle nostre città".



E poi l'affondo: "L'immigrazione scellerata del Pd, nel lungo termine, come volevasi dimostrare sta creando malcontento e conflitto sociale diffuso".