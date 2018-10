Sinodo giovani, la Chiesa apre ai gay

"Speciale attenzione e accompagnamento richiedono le persone con orientamento omosessuale". La frase è contenuta nella relazione del Circolo Minore "Italicus B" al Sinodo sui giovani, di cui era moderatore il cardinale Fernando Filoni, prefetto di Propaganda Fide, e relatore monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, che fa anche parte della Commissione per la redazione del documento finale del Sinodo. L'Assemblea ordinaria sui giovani, in corso dal 3 ottobre, ha concluso la discussione sulla terza parte dell'Instrumentum Laboris e si appresta all'ultima settimana di lavori, nella quale sarà discusso e votato (sabato prossimo) il documento conclusivo.



Il tema dell'omosessualità è stato trattato a più livelli nel corso dei lavori con l'obiettivo, ha spiegato oggi in un briefing il cardinale di Chicago Blase Cupich, "che si dicesse qualcosa che fosse inclusivo per tutti". "La Chiesa deve accogliere tutti, farli sentire a casa propria, nessuno escluso: tutti sono i benvenuti", ha detto a sua volta il card. John Ribat, arcivescovo di Port Moresby (Papua Nuova Guinea), "e nel documento finale dev'esserci questo: dare il benvenuto a tutti, non escludere nessuno".