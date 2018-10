Immigrati, Fontana: "Macron fa la morale all'Italia e poi blinda i confini"

"Strano concetto di 'Europa' quello di Macron, che vorrebbe far accogliere all'Italia gli immigrati che la Francia espelle (e quelli che 'scarica' in luoghi di confine come Claviere). Mentre il presidente francese fa la morale all'Italia, nel suo Paese da anni Schengen è sospeso e lui ha blindato le frontiere, schierato la polizia ai confini e costretto a lunghe code per i controlli addirittura i pellegrini diretti a Lourdes".



"Questa Europa alla Macron è infarcita di ipocrisie e sarà riformata grazie all'avanzata delle forze identitarie". Lo scrive su Facebook il ministro della Famiglia e delle Disabilità Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, postando una foto delle lunghe code di pellegrini europei, diretti a Lourdes, in attesa dei controlli all'aeroporto di Tolosa.