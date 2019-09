Il Pd si smentisce da solo: voti opposti a Camera e Senato sullo stesso provvedimento

Fiorella Mannoia cantava "Come si cambia per non morire", ed è più o meno la stessa cosa che sta accadendo al Partito Democratico da quando ha deciso di formare un Governo insieme al Movimento 5 stelle. I parlamentari dem, ora che sono in maggioranza, si trovano infatti nella condizione di dover dare voto favorevole a provvedimenti contro i quali si erano schierati fino a qualche settimana fa, seppur siano identici nella forma e nel contenuto. Esattamente come è avvenuto oggi, mentre si trattava il provvedimento riguardante il rendiconto generale dell'amministrazione dello stato per l'esercizio finanziario 2018 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.



Il voltafaccia è presto rivelato: oggi in Commissione Giustizia alla Camera hanno votato a favore di un provvedimento sul quale avevano votato contro in Commissione al Senato, nonostante questo provvedimento non sia cambiato di una virgola. Hanno giustificato la loro ipocrisia etichettando il loro gesto come un "voto tecnico", ma la realtà è sempre quella: finché salvano la poltrona, la coerenza non gli interessa.



A portare alla luce questo trasformismo sono stati i deputati del Gruppo Lega in Commissione Giustizia, che attraverso i loro profili social hanno condiviso il loro sdegno per il gesto dei colleghi del Pd. Il sospetto, da parte degli addetti ai lavori, è che questo sarà solo il primo di una lunga serie di voltafaccia e cambi di opinione da parte della maggioranza; sempre che il Governo sopravviva abbastanza a lungo.