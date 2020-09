Coronavirus: 6 classi in quarantena nelle scuole pavesi

Sono diventate 6 le classi delle scuole della provincia di Pavia messe in quarantena, dopo che sono stati registrati casi di positivita' al Covid-19 tra gli alunni e gli insegnanti. Alle quattro classi chiuse a Voghera (Pavia), Mortara (Pavia) e due a Gambolo' (Pavia), se ne sono aggiunte altre due: una alla media di Gambolo' (Pavia) e l'altra in un istituto superiore di Vigevano (Pavia). Gli studenti e i docenti resteranno a casa in isolamento per due settimane. Chiuso in via precauzionale anche l'asilo parrocchiale di Scaldasole (Pavia), in Lomellina, dopo che si e' saputo che la figlia di una maestra aveva la febbre. In attesa dell'effettuazione del tampone, la struttura e' stata temporaneamente chiusa.