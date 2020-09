Londra: multa fino a 11mila euro per chi viola la quarantena

I cittadini britannici che non rispettano la quarantena in caso di contagio da nuovo coronavirus saranno multati fino a 10 mila sterline (oltre 10.900 euro). Lo ha annunciato il governo di Londra presentando le nuove regole per cercare di ridurre il numero di casi di Covid-19. Il premier Boris Johnson, che ha dichiarato questa settimana che il Regno Unito sta affrontando la seconda ondata del nuovo coronavirus, ha introdotto nuove restrizioni per i cittadini delle regioni settentrionali, nord-occidentali e centrali dell'Inghilterra, le piu' colpite.



Tra queste misure, il governo ha introdotto l'obbligo legale di auto-confinamento, a partire dal 28 settembre, per le persone risultate positive o nel caso in cui il Servizio sanitario nazionale (Ssn) chieda loro di farlo. "Il modo migliore per combattere il virus e' che tutti seguano le regole e si isolino se corrono il rischio di trasmettere il coronavirus", ha dichiarato in una nota il primo ministro. "Nessuno dovrebbe sottovalutare l'importanza di queste misure, le nuove regole significano che sei legalmente obbligato ad applicarle se sei stato contagiato o te lo chiede il servizio sanitario", ha aggiunto.



Il Regno Unito chiede alle persone che risultano positive al test di isolarsi per dieci giorni, mentre quelle che convivono con qualcuno che risulta positivo o che presenta sintomi devono auto-isolarsi per 14 giorni. In caso di infrazioni, rischiano multe che vanno da mille sterline (1.090 euro) a 10 mila sterline in caso di recidiva o gravi violazioni.