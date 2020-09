Regionali in Puglia, la Lega segue lo spoglio lontano da forzisti e FdI

È stato il refrain della campagna elettorale del centrodestra. "La coalizione e' compatta, unita", hanno ripetuto fino allo sfinimento in ogni occasione elettorale pugliese Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fratelli di Italia) e Antonio Tajani (Forza Italia). I tre che insieme sul palco di Bari una settimana fa hanno regalato pose plastiche di unita' a telecamere e taccuini, si dividono per lo spoglio. Perche' se Forza Italia e Fratelli di Italia assieme al candidato presidente Raffaele Fitto attenderanno l'esito delle urne in un hotel del centro cittadino barese, i leghisti hanno scelto un altro hotel. A separarli c'e' un chilometro e mezzo di strade e lungomare.



L'alert della Lega e' arrivato ieri. Nel messaggio si legge che nel quartier generale che guarda il mare ci saranno "parlamentari, dirigenti e militanti" che "seguiranno lo spoglio delle elezioni regionali a partire dalle ore 15 di lunedi' 21 settembre". Stesso orario ma luogo diverso per parlamentari ed esponenti azzurri e di Fratelli di Italia. La scelta, secondo qualche mormorio, potrebbe essere collegata al presunto sgambetto che qualcuno della stessa coalizione potrebbe fare a Fitto. Il verdetto arrivera' nella notte tra lunedi' e martedi' e allora ci sara' o da festeggiare o la resa dei conti.