Affluenza in Veneto al top: 14,75%. E batte la Lombardia

E' del 14,75% l'affluenza in Veneto alle ore 12. Battuta la Lombardia, che si ferma al 12,44%, superata dalle Marche (13,43%) e dalla Liguria (13,95%). L'affluenza alle urne alle 12 in Toscana per le regionali è del 14,67%. Lo rende noto la Regione per tutti i 3.937 seggi. In Toscana si gioca una partita difficile: la Lega tenta di strappare al Pd una storica roccaforte rossa.