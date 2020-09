A 92 anni disabile al 100% va a votare ad Ancona

A 92 anni, disabile al 100%, non ha rinunciato a votare ad Ancona. Portata da un mezzo della Croce Gialla al seggio, sostenuta da due volontari della stessa associazione che hanno spinto la sua sedia a rotelle e accompagnata dal figlio, Paolina Spalazzi, insegnante di storia dell'arte in pensione, si è presentata munita di mascherina e torcia elettrica. Oltre alla disabilita' motoria ha anche problemi di vista, ma aiutandosi con la torcia e' riuscita ad esprimere il suo voto nella cabina elettorale. E alla fine e' stata applaudita dagli scrutatori e dagli elettori che attendevano fuori in fila e, ricambiando, li ha salutati con la mano.